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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о «Спартаке»: «Если потеряет очки с «Ростовом», то на 50% выйдет из чемпионской гонки»

«Скорее всего, игра [с «Ростовом»] будет равной. Сейчас финишная прямая, поэтому любая потеря очков может аукнутся.

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