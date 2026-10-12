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Регионы России

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Сайт и приложение «М.Видео» восстановили работу после сбоя

Сайт и приложение «М.Видео» восстановили работу после сбоя

Перебои начались 11 октября 2026 года из-за сбоя в инфраструктуре провайдера. После восстановления работы ресурсы «М.

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