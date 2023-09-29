В Воронеже состоялась встреча руководителей блока главного инженера ПАО «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

На площадке подстанции 110 кВ «Спутник» в Воронеже по поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского состоялось выездное совещание главных инженеров и руководителей технического блока 20 филиалов Обществ.
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