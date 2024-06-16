Можно ли развить смелость? Как научить малыша безопасному общению?

На вопросы читателей газеты «Правда Севера» отвечает Анастасия Бученкова, психолог АНО поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства «Новый взгляд»«Он всё про себя рассказывает…»— Иногда от знакомых мамочек слышу жалобы, что дети у них слишком застенчивые, необщительные, боятся незнакомых людей.