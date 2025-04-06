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«Вернуться в Россию не сможет»: что грозит ученой Петровой за ввоз эмбрионов в США

«Вернуться в Россию не сможет»: что грозит ученой Петровой за ввоз эмбрионов в США

Ученая из России Ксения Петрова, задержанная в США из-за провоза эмбрионов лягушек, находится в «частной тюрьме», в камере почти сотня женщин и не хватает туалетов, рассказал RTVI ее бывший научный руководитель, профессор Гарвардской медицинской школы Леонид Пешкин.

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