«Вернуться в Россию не сможет»: что грозит ученой Петровой за ввоз эмбрионов в США

Ученая из России Ксения Петрова, задержанная в США из-за провоза эмбрионов лягушек, находится в «частной тюрьме», в камере почти сотня женщин и не хватает туалетов, рассказал RTVI ее бывший научный руководитель, профессор Гарвардской медицинской школы Леонид Пешкин.
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