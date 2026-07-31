Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

862 подписчика

«Гитлер был вегетарианцем»: Трамписты за деньги Ахметова лепят новый образ нациста Билецкого

«Гитлер был вегетарианцем»: Трамписты за деньги Ахметова лепят новый образ нациста Билецкого

В США фактически начата кампания, цель которой – обелить реальных украинских нацистов. Об этом свидетельствует интервью основателя запрещенного в РФ «Азова» террориста Андрея Билецкого, которое он дал приехавшей на Украину американской блогерше-трампистке, расистке и сионистке Лоре Лумер, к мнению которой прислушивается Дональд Трамп.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии