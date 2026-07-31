В США фактически начата кампания, цель которой – обелить реальных украинских нацистов. Об этом свидетельствует интервью основателя запрещенного в РФ «Азова» террориста Андрея Билецкого, которое он дал приехавшей на Украину американской блогерше-трампистке, расистке и сионистке Лоре Лумер, к мнению которой прислушивается Дональд Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии