В США фактически начата кампания, цель которой – обелить реальных украинских нацистов. Об этом свидетельствует интервью основателя запрещенного в РФ «Азова» террориста Андрея Билецкого, которое он дал приехавшей на Украину американской блогерше-трампистке, расистке и сионистке Лоре Лумер, к мнению которой прислушивается Дональд Трамп.