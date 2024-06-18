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Иркутск Сегодня

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Похитителей цветного металла задержали в Нижнеудинске и Братске

В Нижнеудинске и Братске транспортные полицейские задержали похитителей цветного металла. Двоих злоумышленников — жителей Нижнеудинска — задержали за похищение 143 кг латуни и 204 кг баббита из производственного цеха железной дороги.

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