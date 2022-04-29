Тайная доктрина

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Призывников стали вербовать в армию с помощью рэпа: патриотическое видео

Призывников стали вербовать в армию с помощью рэпа: патриотическое видео

www.popmech   Призывников стали вербовать в армию с помощью рэпа: патриотическое видео Государственный совет КНР призывает молодёжь вступать в ряды Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с помощью вдохновляющего клипа на патриотический рэп.

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