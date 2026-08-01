Миронов предложил сделать 1 сентября выходным для родителейновая

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил сделать 1 сентября, отмечаемый как День знаний, официальным выходным для родителей школьников, чтобы они могли провести этот праздник вместе с детьми.
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