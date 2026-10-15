На заседании Самарского областного суда 15 октября подсудимая Екатерина Тархова заявила, что не имела умысла убивать бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью, и назвала себя заложником обстоятельств.
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