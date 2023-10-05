«Спартак» снова разгромлен, СКА опять уступил, «Ньюкасл» вынес «ПСЖ», Медведев проиграл финал, ЧМ по футболу в 6 странах и другие новости

Лена Мисько ⚡️ Венгрия стала первой европейской страной, которая публично согласилась играть со сборными России до 17 лет: в Федерации футбола страны заявили, что уважают и соблюдают все решения, принятые в УЕФА. Ранее о бойкоте матчей с россиянами объявили ассоциации футбола Украины, Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Румынии

Лена Мисько Всем технари и по домам, с Венгрией в финале сыграют парни