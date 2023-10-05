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«Спартак» снова разгромлен, СКА опять уступил, «Ньюкасл» вынес «ПСЖ», Медведев проиграл финал, ЧМ по футболу в 6 странах и другие новости

1. «Динамо» крупно обыграло «Спартак» (3:0) в московском дерби в 5-м туре Фонбет Кубка России. Также в Пути РПЛ ЦСКА проиграл «Факелу» (1:1, по пенальти – 2:4), «Краснодар» нанес крупное поражение «Пари НН» (3:0) и другие результаты.

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Комментарии
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Лена Мисько
⚡️ Венгрия стала первой европейской страной, которая публично согласилась играть со сборными России до 17 лет: в Федерации футбола страны заявили, что уважают и соблюдают все решения, принятые в УЕФА. Ранее о бойкоте матчей с россиянами объявили ассоциации футбола Украины, Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Румынии
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Лена Мисько
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