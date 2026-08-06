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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Севилья» за 4 млн евро продала Соу в «Дженоа»

Полузащитник Джибриль Соу перешел из «Севильи» в «Дженоа». По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, испанский клуб получит 4 миллиона евро за трансфер.

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