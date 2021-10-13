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Осадчая засветила свой личный бассейн и элитный особняк под Киевом: "Какая красота, гуляем!"

Осадчая засветила свой личный бассейн и элитный особняк под Киевом: "Какая красота, гуляем!"

Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет программу "Світське життя", поделилась в социальной сети Инстаграм на своей странице счастливыми домашними фото.

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