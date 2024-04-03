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Рекомендации для эффективного фастинга: программа домашнего «голодания»

Рекомендации для эффективного фастинга: программа домашнего «голодания»

Рекомендации для эффективного фастинга: программа домашнего «голодания» Алёна Юрьева Недавно американская компания представила новый продукт, который называют «четвертым топливом» для тела — напиток из кетонов, призванный улучшить физическую выносливость и когнитивные способности.

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