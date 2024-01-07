В Нижегородской области полицейские в Рождественскую ночь оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса

«Наряд ДПС отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области на автодороге Р-125 «Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород» в Богородском районе обнаружил в Рождественскую ночь неисправный пассажирский автобус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии