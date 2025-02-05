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Петербургский дневник

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Депутаты из Петербурга призвали выдавать подарочный набор для новорожденного по всей стране

Депутаты из Петербурга призвали выдавать подарочный набор для новорожденного по всей стране

Авторы инициативы назвали ее «прекрасной практикой последнего времени» Коллектив депутатов парламента Петербурга подготовил проект федерального закона, согласно которому предлагается в качестве социальной поддержки семей предоставлять подарочный комплект детских принадлежностей на новорождённого ребёнка во всех регионах страны, пишет RT.

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