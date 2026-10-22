Ohio Gov. Mike DeWine said Thursday that Vivek Ramaswamy should take down a campaign ad that attacks his opponent who suffered child sexual assault.
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