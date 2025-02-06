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Эксперт Вураско: мошенники могут устраивать фальшивые свидания 14 февраля

Эксперт Вураско: мошенники могут устраивать фальшивые свидания 14 февраля

В преддверии 14 февраля участились случаи мошенничества, связанных с поддельными романтическими свиданиями, о чём в беседе с RT сообщил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско.

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