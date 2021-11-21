Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской

Один жакет Chanel в двух таких разных образах, которые представляют Жанель Монэ и Ирина Чайковская. Какой из них нравится вам больше? Дерзкий у Жанель или классический и строгий у Ирины? Голосуем! .
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