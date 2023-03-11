В уральском селе ребенок погиб при падении льдины с крыши ФОКа

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти школьника. Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла вечером пятницы, 10 марта, в селе Фершампенуаз Нагайбакского района.