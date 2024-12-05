Цены на нефть стабильны: мировой рынок ждет встречи ОПЕК+ Ирэн ОрлонскаяСложная геополитическая обстановка, особенно в регионе Ближнего Востока, где вновь вспыхнул конфликт в Сирии, способствует сохранению высокой степени неопределенности и нестабильности на нефтяном рынке.