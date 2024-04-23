Шансы для «Победы». Молдавская оппозиция в полном составе прилетела в Москву. Чего бояться «западнице» Санду?

Анфиса Иванова

А я не понимаю, зачем они к нам приперлись?! Имея главную идею на евроинтеграцию и усиленно к этому стремясь, с поклонами припадая ниц перед западным " экономическим простором и демократией" эти лицемеры беззастенчиво прутся для решения своих целей и задач в страну, которую они не избрали первостепенно приоритетной для их политического суверенитета и экономической взаимовыгодной интеграции с российской экономикой, прекрасно зная, что Россия всей этой евромассой забомбированна всяческими их санкциями и угрозами уничтожения.... Зачем мы принимаем этих Додонов, которые уже один раз показали себя прозападниками больше, чем пророссийскими партнерами и друзьями?! Хай на западах свои сходняки проводят...