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Шансы для «Победы». Молдавская оппозиция в полном составе прилетела в Москву. Чего бояться «западнице» Санду?

Шансы для «Победы». Молдавская оппозиция в полном составе прилетела в Москву. Чего бояться «западнице» Санду?

Вчера 5,1K прочитали В эти дни в Москве проходит съезд оппозиционных политиков из Молдавии.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
А я не понимаю, зачем они к нам приперлись?! Имея главную идею на евроинтеграцию и усиленно к этому стремясь,  с поклонами припадая ниц перед западным &quot; экономическим простором и демократией&quot; эти лицемеры беззастенчиво прутся для решения своих целей и задач в страну, которую они не избрали первостепенно приоритетной для их политического суверенитета и экономической взаимовыгодной интеграции с российской экономикой,  прекрасно зная, что Россия всей этой евромассой забомбированна всяческими их санкциями и угрозами уничтожения....  Зачем мы принимаем этих Додонов, которые уже один раз показали себя прозападниками больше, чем пророссийскими партнерами и друзьями?!  Хай на западах свои сходняки проводят...
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