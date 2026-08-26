Отношения между США и Европой со времен «холодной войны» претерпели существенные изменения

Нынешнее стратегическое уравнение, объединяющее США и Европу как членов одного военно-политического и финансово-экономического альянса, который обеспечивается механизмами НАТО и «Большой семерки», претерпело серьезную эволюцию.
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