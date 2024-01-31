В Красноярском крае ребенок умер после падения с дивана

В Красноярском крае расследуют гибель семимесячной малышки после падения с дивана. Трагический инцидент был зафиксирован 24 января в Каратузском районе Красноярского края, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
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