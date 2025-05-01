Полянский: Россия ценит стремление Трампа к миру на Украине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Россия благодарна президенту США Дональду Трампу за его искреннее стремление и усилия по достижению мира на Украине.
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