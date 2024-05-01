Семерых мигрантов выдворили за пределы РФ по итогам рейда в Мариуполе

Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР), МВД по ДНР и Росгвардии провели в Мариуполе и Тельмановском районе совместные мероприятия по выявлению незаконно пребывающих на территории РФ иностранных граждан, о чем стало известно 1 мая.
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