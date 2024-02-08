В Белом доме считают, что нет необходимости в выходе интервью Карлсона с Путиным

В Белом доме отмечают, что нет необходимости проводить интервью между Карлсоном и Путиным. Белый дом считает, что нет нужды разглашать интервью, которое Президент России Владимир Путин дал американскому журналисту и бывшему телеведущему Fox News, Такеру Карлсону.
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