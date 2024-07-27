Биткоин стал падать в цене после выступления Трампа в Нашвилле

Цена биткоина снизилась после того, как кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Америка возглавила процесс «стремительного развития биткоина», сообщило 27 июля агентство Reuters.
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