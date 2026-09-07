Чекунков сообщил о контакте с послом РФ по ситуации с судном "Профессор Молчанов"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Российская сторона находится в ежедневном контакте с послом РФ в Норвегии в связи с ситуацией вокруг ареста российского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене, к работе подключились юристы.
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