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ТАСС

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Чекунков сообщил о контакте с послом РФ по ситуации с судном "Профессор Молчанов"

Чекунков сообщил о контакте с послом РФ по ситуации с судном "Профессор Молчанов"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Российская сторона находится в ежедневном контакте с послом РФ в Норвегии в связи с ситуацией вокруг ареста российского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене, к работе подключились юристы.

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