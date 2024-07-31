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Медведчук: США и Британия планируют заменить Зеленского Будановым или Залужным

Медведчук: США и Британия планируют заменить Зеленского Будановым или Залужным

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что англосаксы планируют сместить президента Украины Владимира Зеленского, заменив его главой ГУР Минобороны Кириллом Будановым или нынешним послом в Лондоне Валерием Залужным.

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