Медведчук: США и Британия планируют заменить Зеленского Будановым или Залужным

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что англосаксы планируют сместить президента Украины Владимира Зеленского, заменив его главой ГУР Минобороны Кириллом Будановым или нынешним послом в Лондоне Валерием Залужным.