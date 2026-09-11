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Царьград

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Бату Хасиков: "Россия сохраняет мир, вернее, уберегает мир от зла"

Бату Хасиков: "Россия сохраняет мир, вернее, уберегает мир от зла"

Осенью 1946 года, когда измученная Великой Отечественной войной страна столкнулась с жесточайшей засухой и голодом, а Калмыкия переживала последствия депортации 1943 года, в разрушенной Элисте произошло событие, ставшее единственным задокументированным явлением Христа в советской истории.

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