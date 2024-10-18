SHAMAN подтвердил, что подал заявку на регистрацию бренда «Я русский»

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Не так говорить нужно... &quot;Сегодня ты на коне, а завтра - на щите&quot;...
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7 час.
Стэйси
Это про воинов, а Шаман под конем
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7 час.
Лидия
Что прямо прима Балета? Читаю комментарии и видно, что отметились одни неудачники и завистники, причём явно не обременённые интеллектом.
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7 час.

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