SHAMAN подтвердил, что подал заявку на регистрацию бренда «Я русский»

«Патриотизм — это не товар»: тюменский депутат Госдумы раскритиковала бизнес-план Шамана Тюменский депутат ГД РФ Горячева назвала новую идею певца Шамана странной Певец получил критику от политика за желание продавать алкоголь с патриотичным названиемФото: Илья Московец © URA.
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