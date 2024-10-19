Сын Василия Ливанова опроверг сообщения об ухудшении состояния артиста Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП Сын народного артиста РСФСР Василия Ливанова – Борис Ливанов, опроверг информацию об ухудшении состояния его отца, назвав её недостоверной.
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