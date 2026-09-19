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Тренер «Брайтона» Хюрцелер о 3:0 с «Арсеналом»: «Особенная победа. Мы должны верить в себя и понимать, что можем конкурировать с лучшими командами АПЛ»

Главный тренер « Брайтона » Фабиан Хюрцелер  высказался о разгромной победе над « Арсеналом » (3:0) в домашнем матче 5-го тура АПЛ .

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