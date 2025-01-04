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Рыбакина о Вукове: «Стефано никогда не обращался со мной плохо. Я недовольна комментариями людей в туре»

Рыбакина о Вукове: «Стефано никогда не обращался со мной плохо. Я недовольна комментариями людей в туре»

В пятницу The Athletic написала, что Вукову не дают аккредитации на турниры WTA и «Большие шлемы», а также что Рыбакина из-за этого рассматривает возможность бойкота Australian Open.

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