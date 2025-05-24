Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • прокопов дмитрий
    Эта гнида должна сидеть!Надо ли арестоват...
  • людмила михайлик
    Столько преступлений, а власть безмолвна, нарываются на выстрелы с нашей стороныМассовый набег ми...
  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Массовый набег ми...

Чего Трамп хочет от ЕС для заключения сделки о пошлинах

Чего Трамп хочет от ЕС для заключения сделки о пошлинах

WSJ: Трамп для торговой сделки с ЕС хочет повышения пошлин на товары из Китая США для сделки с ЕС хотят повышения пошлин на товары из Китая.

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