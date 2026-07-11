Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 540 подписчиков

Министр обороны Писториус готовит мешки для трупов немецких солдат (ВИДЕО)

Министр обороны Писториус готовит мешки для трупов немецких солдат (ВИДЕО)

«Министр обороны Писториус уже подготовил мешки для трупов, в которых немецких солдат будут вывозить с восточного фланга НАТО», — пресс-секретарь немецкой партии АдГ Тино Хрупалла заявил, что федеральное правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем увеличивает расходы на оборону и поддержку Украины, одновременно игнорируя экономические проблемы страны и рост долговой нагрузки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии