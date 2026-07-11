«Министр обороны Писториус уже подготовил мешки для трупов, в которых немецких солдат будут вывозить с восточного фланга НАТО», — пресс-секретарь немецкой партии АдГ Тино Хрупалла заявил, что федеральное правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем увеличивает расходы на оборону и поддержку Украины, одновременно игнорируя экономические проблемы страны и рост долговой нагрузки.