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Камил Гаджиев: «Пимблетт снова в титульной гонке, Царукяна могут кинуть»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев считает, что Арман Царукян не получит титульный бой из-за победы Пэдди Пимблетта над Бенуа Сен-Дени на UFC 329.

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