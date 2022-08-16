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В Ростове вырастет число обучающихся во вторую смену школьников

В Ростове вырастет число обучающихся во вторую смену школьников

В новом учебном году во вторую смену будут ходить 35,2 тысячи ростовских школьников, что составляет 28,6 процента от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений донской столицы, сообщили "Царьграду Ростов-на-Дону" в пресс-службе гордумы.

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