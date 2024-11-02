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Крымская газета

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Забота о внешности и домашние обязанности: какой «мужской» стереотип преувеличен по мнению крымчан

Забота о внешности и домашние обязанности: какой «мужской» стереотип преувеличен по мнению крымчан

Всемирный день мужчин празднуют каждый год в первую субботу ноября. Мы спросили у крымчан, какой «мужской» стереотип, по их мнению, наиболее преувеличен и почему? Дела по душе Михаил, офисный работник: – Я думаю, что давно уже пора закрыть тему, что для женщины главное – создать семью, а для мужчин – добиться карьерных высот.

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