Забота о внешности и домашние обязанности: какой «мужской» стереотип преувеличен по мнению крымчан

Всемирный день мужчин празднуют каждый год в первую субботу ноября. Мы спросили у крымчан, какой «мужской» стереотип, по их мнению, наиболее преувеличен и почему? Дела по душе Михаил, офисный работник: – Я думаю, что давно уже пора закрыть тему, что для женщины главное – создать семью, а для мужчин – добиться карьерных высот.