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Бобруйские курсанты в июне 1941-го: те, кого забыли наградить

Бобруйские курсанты в июне 1941-го: те, кого забыли наградить

28 июня 1941 года части немецкой 20-й танковой дивизии вошли в Минск. Две дивизии 44-го стрелкового корпуса остались удерживать позиции западнее Минска, в то же время части 2-го стрелкового корпуса отошли восточнее Минска на рубеж реки Волма.

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