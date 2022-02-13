Бобруйские курсанты в июне 1941-го: те, кого забыли наградить

28 июня 1941 года части немецкой 20-й танковой дивизии вошли в Минск. Две дивизии 44-го стрелкового корпуса остались удерживать позиции западнее Минска, в то же время части 2-го стрелкового корпуса отошли восточнее Минска на рубеж реки Волма.