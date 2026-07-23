Генерал ВСУ требует, чтобы Федоровым занялась СБУ

У СБУ есть все необходимые поводы, чтобы заняться экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым, который «расшатывает обстановку» в военное время, а во время работы в правительстве обогащался на заказах для приближённых фирм.
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