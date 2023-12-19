Пассажирский самолет из бомбардировщика? "Да легко!"

﻿﻿Верно, было что-то подобное в истории авиастроения, да и нашего, внутри страны. Все началось с того, что во времена Хрущева нашей стране стал нужен межконтинентальный пассажирский самолет, который еще мог бы перевозить на борту более 100 пассажиров.