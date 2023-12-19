Пассажирский самолет из бомбардировщика? "Да легко!"

Верно, было что-то подобное в истории авиастроения, да и нашего, внутри страны. Все началось с того, что во времена Хрущева нашей стране стал нужен межконтинентальный пассажирский самолет, который еще мог бы перевозить на борту более 100 пассажиров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии