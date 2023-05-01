CNN: Трамп и Байден уничтожили доверие между США и Европой

Период президентства Дональда Трампа сыграл серьезную роль в отношениях США и Европы. Действующему хозяину Белого дома Джо Байдену не удалось исправить ошибки прошлого и восстановить доверие со стороны ЕС, констатировал обозреватель CNN Люк Макги.