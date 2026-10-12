В Липецкой области сутки тушили гектар сухой травы

Под Хлевным пожарные почти сутки боролись с пожаром – горел почти гектар сухой травы. Огонь вспыхнул 9 октября в 15:33 в районе Воробьёвки и Елец-Лазовки, а полностью ликвидировать его удалось только к 14 часам 10 октября.