В Липецкой области сутки тушили гектар сухой травы

Под Хлевным пожарные почти сутки боролись с пожаром – горел почти гектар сухой травы. Огонь вспыхнул 9 октября в 15:33 в районе Воробьёвки и Елец-Лазовки, а полностью ликвидировать его удалось только к 14 часам 10 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Д Российские препар...
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым