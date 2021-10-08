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Yahoo News Japan: японский премьер выдвинул России ультиматум

Yahoo News Japan: японский премьер выдвинул России ультиматум

Японские СМИ бурно комментируют первый телефонный разговор между президентом Путиным и новым премьером Японии Кисидой.

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имел в виду
а хрен ..по всей японческой роже..
Eugene69072
На кой ... нам этот Мирный договор? Без него жили и ещё сто лет проживём. А что касается экономического сотрудничества, то их бизнес и сам приползёт к нам, если ему будет это выгодно. Всё зависит от нас.
VV949
Есть результаты 2-й мировой войны. Есть положения в Конституции РФ, запрещающие передавать территории РФ. Все разговоры по отчуждению Курил считать уголовно наказуемым преступлением...

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