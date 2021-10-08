Yahoo News Japan: японский премьер выдвинул России ультиматум

Фейков нет. Только достоверные новостиПолитикаYahoo News Japan: японский премьер выдвинул России ультиматумЯпонские СМИ бурно комментируют первый телефонный разговор между президентом Путиным и новым премьером Японии Кисидой.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьимел в видуа хрен ..по всей японческой роже..EEugene69072На кой ... нам этот Мирный договор? Без него жили и ещё сто лет проживём. А что касается экономического сотрудничества, то их бизнес и сам приползёт к нам, если ему будет это выгодно. Всё зависит от нас.VV949Есть результаты 2-й мировой войны. Есть положения в Конституции РФ, запрещающие передавать территории РФ. Все разговоры по отчуждению Курил считать уголовно наказуемым преступлением...Комментировать
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