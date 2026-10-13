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ФедералПресс

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Южноуральские депутаты приняли участие в форуме по укреплению духовного суверенитета России

Южноуральские депутаты приняли участие в форуме по укреплению духовного суверенитета России

ЧЕЛЯБИНСК, 13 октября, ФедералПресс. В рамках II научно-практической конференции «Соборные чтения» прошел форум «Церковь, Власть и Бизнес в укреплении духовного суверенитета России: мировоззрение, ценности, опоры».

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