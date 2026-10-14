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Крымская газета

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В Крыму участились случаи мошенничества при покупке авто и запчастей за рубежом

В Крыму участились случаи мошенничества при покупке авто и запчастей за рубежом

За 9 месяцев в Крыму зарегистрировано 33 факта мошенничества при покупке авто и запчастей за рубежом, общий ущерб превысил 40 млн рублей.

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