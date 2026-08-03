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Царьград

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Премьера сериала «Умай»: Динара Бактыбаева в драме о долгах и криминале

Премьера сериала «Умай»: Динара Бактыбаева в драме о долгах и криминале

30 июля на платформе Freedom Кино и ТВ состоялась премьера драматического сериала «Умай». Проект рассказывает историю молодой женщины, чья жизнь в одночасье превращается в череду сложных моральных выборов.

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