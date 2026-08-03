Премьера сериала «Умай»: Динара Бактыбаева в драме о долгах и криминале

30 июля на платформе Freedom Кино и ТВ состоялась премьера драматического сериала «Умай». Проект рассказывает историю молодой женщины, чья жизнь в одночасье превращается в череду сложных моральных выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии