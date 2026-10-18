Госдума в третий раз подряд наступила на любимые грабли: назначила своим спецпредставителем по вопросам миграции и гражданства Константина Затулина.
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А оно не тонет и не тонет. А жаль.
Тревожный звоночек! Матвеева и Делягина в Госдуму не пропустили - зато Затулин туда не просто избрался, но и ЕДИНОГЛАСНО избран спецпредставителем по вопросам миграции и гражданства... Получается - в этом вопросе состав нынешней Госдумы ЕЩЁ ХУЖЕ, чем прежней? И раньше-то "дяди Туралы" там НЕМАЛЫЙ ВЕС ИМЕЛИ - А УЖ СЕЙЧАС !!!
ГЛАВНОЕ противоречие - между ВЫГОДОЙ предпринимателя, заинтересованного в дешёвой рабочей силе - и РАЗОРИТЕЛЬНОСТЬЮ для государства, которое ОБЯЗАНО осуществлять из своего бюджета (созданного, кстати, ИЗ НАШИХ С ВАМИ НАЛОГОВ) социальные выплаты не только "незаменимому специалисту", но и всем его НЕРАБОТАЮЩИМ РОДСТВЕННИКАМ !!! Нанимает-то условных "Джамшутов" предприниматель (ему так выгодно), а платит привезённым многочисленным родственникам НЕ ОН, А ГОСУДАРСТВО !!!
Пока у нас в Госдуме будут В ОСНОВНОМ предприниматели сидеть, принимающие государственные Законы В СВОИХ - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ - ИНТЕРЕСАХ - мигрантскую проблему решить НЕВОЗМОЖНО !!!
Ну так и спросите своих соратников по партии - зачем Затулина опять на трон посадили? Нам-то что об этом рассказывать постфактум?
При таких защитниках РОССИЮ ОЖИДАЕТ ФРАНЦУЗСКИЙ СЦЕНАРИЙ.
А может просто кому-то нужно, чтобы он занимал эту должность.
Сколько можно терпеть эту мразь в органах власти? Гнать из страны с конфискацией или сажать на пожизненное. Тварь продажная. Куда смотрит наша власть и о чем она думает?
Кто допустил этого урода во власть - с конфискаций или гнать из страны.
Нет слов. Одни междометия.
Теперь хлынет нескончаемый поток мигрантов,держись Россия!